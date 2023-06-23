На Херсонщині стався "приліт" по базі Росгвардії: Сальдо лютує (відео)

Сальдо бреше про удари по житлових кварталах Генічеська та Скадовська.

У Генічеському районі Херсонщини 23 червня стався "приліт" по базі Росгвардії, де розташовувалися близько 50-60 окупантів.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, телеграм-канал "Николаевский Ванек" заявив про "приліт" на територію колишнього винзаводу, де було розташування Росгвардії у складі 50-60 окупантів.

"Також були прильоти в районі Генічеської Гірки, там, за попередніми даними, прилетіло до місць буття чаю ахмат (йдеться про "кадировців" – ред.)", – зазначено в повідомленні.

У заяві також вказано, що після "прильоту" по російському складу боєприпасів у Риковому загарбники вивезли до Генічеського району близько 150 поранених. Ще кілька десятків росіян "зникли безвісти" – здебільшого ті, які охороняли ці склади.

Водночас херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив про удар по начебто житлових кварталах Генічеська та Скадовська. Він вкотре взявся запевняти, що були випущені чотири ракети Storm Shadow. Те саме Сальдо стверджував і після удару по Генічеському мосту.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – написав колаборант у Мережі.

На Херсонщині стався "приліт" по базі Росгвардії (відео)

Нагадаємо, в ніч проти 18 червня було завдано удару по величезному ворожому складу боєприпасів у районі Рикового Генічеського району Херсонщини. Журналіст Денис Казанський заявляв про удар по залізничній станції "Партизани", де відбувалося розвантаження російського складу з боєприпасами. Серед окупантів було багато загиблих. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення ворожого складу в Риковому та виклали відео, як там палало.

Згодом місце удару по складу боєприпасів у Риковому було зафіксоване на супутникових знімках.

Вже 22 червня був завданий удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до окупованого Криму. В дорожньому покритті утворилися кілька великих наскрізних дірок.

Рух мостом призупинили. За оцінками аналітиків, інцидент може суттєво ускладнити постачання ворогові техніки й живої сили з півострова на решту територій півдня України. Окрім того, загарбники ризикують залишитися без одного зі шляхів відходу до Криму в разі прориву оборони з боку ЗСУ.

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