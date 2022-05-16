Довоювались: на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ

Довоювались: на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ

На Херсонщині та Миколаївщині російські окупанти не велуть наступальні дії, а продовжують укріплюватися на позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Як стало відомо, українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією нанесли понад 100 ударів по позиціях військових злочинців РФ. Внаслідок чого на Херсонщині в Чорнобаївці знищили склад боєприпасів, а також 75 окупантів та майже 20 одиниць техніки.

“На Одещині два морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил знешкоджено, вилучено і шляхом підриву у безпечному місці – знищено. Вороже корабельне угруповання в північно-західній частині Чорного моря складається з двох кораблів – носіїв крилатих ракет та шести великих десантних кораблів”, – розповіли в оперативному командуванні “Південь”.

Там також додали, що окупанти продовжують підйомно-рятувальни роботи в місці знищення десантного катеру типу “Серна” біля Зміїного. Вони також намагаються організувати поставку техніки та облаштувати на острові позиції.

“Загроза ракетних ударів та ймовірність висадки десанту залишаються актуальними, не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь встановлених обмежень щодо заборони відвідування замінованого узбережжя та прибережних вод, будьте пильними і свідомими”, - підкреслили в оперативному командуванні “Південь”.

Нагадаємо, що окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, щоб вивозити до РФ вкрадений метал.

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