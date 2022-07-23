На Херсонщині точаться запеклі бої, ЗСУ продовжують наступ - британська розвідка

Протягом останніх 48 годин точаться запеклі бої, оскільки українські війська продовжують наступ проти російських військ у Херсонській області, на захід від річки Дніпро.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, Росія, ймовірно намагається уповільнити українську атаку артилерійським вогнем вздовж природного бар’єру річки Інгулець.

"Водночас лінії підкріплення російських військ на захід від Дніпра опиняються під дедалі більшою загрозою. Додаткові українські удари призвели до подальших пошкоджень ключового Антонівського мосту…", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм росіян у напрямках Верхньокам’янського, Сіверська і Покровського.

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