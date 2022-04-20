На Херсонщині тривають постійні обстріли та йде підготовка до псевдореферендуму: ситуація в регіоні

На Херсонщині тривають постійні обстріли та йде підготовка до псевдореферендуму: ситуація в регіоні

Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.

Херсон – одна з найгарячіших точок, де тривають бої. Від 1 березня російські окупанти тимчасово окупували Херсон. Війська РФ не покидають наміру взяти місто повністю під свій контроль, однак місцеві жителі постійно виходять на мирні мітинги на підтримку України.

Станом на 20 квітня активні бойові дії йдуть у районі Олександрівки. ​​У Херсонській області ворог атакує позиції ЗСУ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

За інформацією ОВА, у більшості територіальних громад регіону ситуація дуже напружена: без електро - та водопостачання 67 населених пунктів області та 2, частково (40870 осіб). У деякі територіальні громади немає можливості доставити ліки та продукти.

В області також є проблеми з виплатами освітянам. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що у місцевих бюджетах на тимчасово захопленій Херсонщині майже не залишилося коштів для виплат працівникам дошкільних, позашкільних закладів та допоміжного персоналу шкіл.

Також за даними ГУР Міністерства оборони України, РФ готує на Херсонщині псевдореферендум. Окупанти друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення чергової "ХНР" та визнання окупаційної влади. Для цього залучили, зокрема, потужності друкарні у Новій Каховці.

Російські загарбники звозять до окупованого Херсона "зомбований електорат" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР".

Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.

Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ в області. За даними Оперативного командування "Південь", ворог намагається закріпитися на зайнятому рубежі, обороняється і намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях ЗСУ й по населених пунктах з мирним населенням.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українським військовослужбовцям для звільнення Херсона зараз не вистачає важкого озброєння.

17 квітня російські окупанти завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по прифронтових селах Херсонської області і в районі сіл Криворізького району. У результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми. Жертв немає.

Росіяни також почала блокувати мобільний зв'язок в регіоні. Окупанти захопили вишки "Київстару" на Херсонщині, у регіоні почав діяти зв’язок "ЛНР". У пресслужбі "Київстару" повідомили, що їхні базові станції в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини знеструмлені, або пошкоджені і не працюють.

Окупанти продовжують викрадати людей. Так, росіяни викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, вони також утримують колишнього голову Херсонської обласної адміністрації Андрія Путілова.

За даними The Washington Post, з 28 лютого по 15 квітня на міському цвинтарі Херсона з'явилося 824 нові могили. Їх видно на супутникових знімках.

Нагадаємо, у Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну.

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