На Херсонщині у Голій Пристані люди вийшли на мітинг та вимагають повернути міського голову

Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради.

На Херсонщині у місті Гола Пристань десятки мирних мешканців вийшли на мітинг.

Люди стоять з плакатами з написами "Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!", та прапорами України. Вони вимагають в російських окупантів, аби ті звільнили викрадених полонених, зокрема й міського голову Олександра Бабича, передає "Суспільне".

Містяни зібралися на площі біля будівлі міської ради. Там виступили мешканці Голої Пристані, представники міськради та активісти.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Росії проти України російські окупанти викрали щонайменше 17 жителів Херсонської області. 16 березня було викрадено міського голову Берислава Олександра Шаповалова, також у полоні опинився голова Милівської територіальної громади Олег Яхнієнко.

28 березня російські війська викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича і вивезли його в невідомому напрямку. Загалом на території Голопристанської громади було викрадено вісім людей.

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