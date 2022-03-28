На Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

Уламок від ракети окупантів потрапив у склопакет.

У селі Степанівка на Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це повідомив в.о. директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак.

"Слава Богу, що тільки осколок від ракети попав нам в склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами!", - написав він.

Нагадаємо, російські військові викрали 17 жителів Херсонської області.

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