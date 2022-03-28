Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

На Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

Дата публікації
Перегляди
1943
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

В.о. директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак

Уламок від ракети окупантів потрапив у склопакет.

У селі Степанівка на Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Про це повідомив в.о. директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак.

"Слава Богу, що тільки осколок від ракети попав нам в склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами!", - написав він.

Нагадаємо, російські військові викрали 17 жителів Херсонської області.

Читайте також:

Наступна публікація