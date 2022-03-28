На Херсонщині військові РФ затримали Голопристанського міського очільника

З чоловіком немає зв'язку.

Сьогодні, 28 березня, на території Голої Пристані на Херсонщині російські військові затримали Голопристанського міського очільника Олександра Бабича.

Про це повідомили представники Голопристанської міської ради у Facebook.

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"Представники Російської Федерації забрали Голопристанського міського голову Олександр Бабича. Сподіваємось, що з ним все буде гаразд. Просимо громаду зберігати спокій, ми працюємо, виконуємо свої повноваження. Ми з вами на зв'язку, ми постійно в міській раді на чергуванні", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що на території Нижньосірогозької територіальної громади російські військові зайняли приміщення селищної ради, є блокпости.

Нагадаємо, що в населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.