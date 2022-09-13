На Херсонщині внаслідок мінометного обстрілу загинув розвідник зі званням "Народний герой" (фото)

На війні з російськими загарбниками загинув український воїн, нагороджений орденами "Народний герой" і "За мужність".

Під час визволення Херсонщини від росіян поранення, не сумісні із життям, отримав головний сержант розвідувального загону Іван Банк. Захисник був родом із Полтавщини, із Драбинівської громади.

Трагічну звістку повідомили у громаді 13 вересня.

Воїн отримав поранення під час ведення бойових дій в районі одного із населених пунктів Херсонської області. У результаті мінометного обстрілу воїна ушпиталили до Березнегуватської центральної районної лікарні.

На жаль, під час надання медичної допомоги Герой помер. Поховають воїна 15 вересня в селі Вільний Степ.

Відомо, що Іван Банк народився 1986 року. Після школи він служив в армії. Від 2014 року захищав Україну, був учасником АТО й нагороджений орденом "Народний герой", орденом "За мужність", мав багато почесних грамот і медалей.

Тим часом за минулу добу ЗСУ ліквідували 350 загарбників.

Нагадаємо, військовий експерт порівняв втрати Росії за 6 місяців із американськими у В'єтнамі.

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