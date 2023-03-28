На Херсонщині внаслідок обстрілів росіянами сталися дві пожежі (фото)

На Херсонщині рятувальники за добу ліквідували дві пожежі після російських обстрілів.

Рятувальники на Херсонщині за добу ліквідували дві пожежі, які виникли в результаті російських обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, 27 березня окупанти завдали удару по місту Берислав. Внаслідок чого виникла пожежа на території приватного дому. Там горіло гаражне приміщення.

Вже вночі 28 березня росіяни обстріляли місто Херсон. Загорівся гаражний кооператив - там горіла одноповерхова будівля для охоронців.

Пожежі, які виникли після обстрілів росіянами, вдалося погасити. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що російська армія обстріляла пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні. Внаслідок атаки є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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