На Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб

У Херсонській області за добу внаслідок ударів російської армії поранення отримали 11 осіб.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Згідно з його інформацією, під ворожим обстрілом і авіаударами опинилися населені пункти: Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка та Херсон.

Російські військові вдарили по житлових кварталах у населених пунктах області, пошкодивши багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі. Внаслідок агресії постраждали 11 осіб.

Нагадаємо, у Херсонській області викрито групу, яка підпалила автомобілі військових і правоохоронців; під час обшуків у них знайшли засоби для підпалів, зброю і боєприпаси.

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