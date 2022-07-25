На Херсонщині ворог успіху не мав та із втратами ретирувався - оперативне командування "Південь"

Ситуація на південнобузькому напрямку ведення бойових дій залишається динамічною, але її розвиток під контролем сил оборони.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ворог в операційній зоні продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони.
- На двох паралельних напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. Успіху не мав, із втратами ретирувався.
- Парами Мі-8 ранком атаковано Ольгіне, а вдень Андріївку. Втрат українського війська немає, ворожі гелікоптери ухиляючись від вогню у відповідь, відійшли на вихідні позиції.