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На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду – яка причина

На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду – яка причина

Херсонська область / Фото: з відкритих джерел

Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.

У Херсонській області, згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.    

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Там пояснили, що метою рішення є забезпечити належну організацію та контроль  пропускного режиму на блокпостах. Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.

В ОВА додали, що згідно з наказом повідомлення про пересування слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@post.mil.gov.ua.

Нагадаємо, у ГУР пояснили заяву Буданова про наступ РФ з півночі.

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