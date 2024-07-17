На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду – яка причина

Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.

У Херсонській області, згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Там пояснили, що метою рішення є забезпечити належну організацію та контроль пропускного режиму на блокпостах. Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.

В ОВА додали, що згідно з наказом повідомлення про пересування слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@post.mil.gov.ua.

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