На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду – яка причина

Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.
У Херсонській області, згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Там пояснили, що метою рішення є забезпечити належну організацію та контроль пропускного режиму на блокпостах. Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.
В ОВА додали, що згідно з наказом повідомлення про пересування слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@post.mil.gov.ua.
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