На Херсонщині вже настав переламний момент, регіон звільнять до вересня – Хлань

Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

У Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ.

Про це заявив депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі одного з українських телеканалів.

"Можна сказати, що під час бойових дій стався перелам. Ми бачимо лідируючу позицію Збройних Сил України у своїх останніх бойових діях. Ми відкрито переходимо від оборонних дій до контрнаступальних", – каже Хлань.

За його словами, стратегічні кроки, які були зроблені ЗСУ по Антонівському та Дар'ївському мостах, зі знищення боєприпасів, командних пунктів, техніки в тилу ворога і по лінії зіткнення – це результати підготовчої роботи.

"Тепер вже питання в потужніших і точніших артилерійських ударах по лінії фронту та в зачищення росіян на зайнятих ними позиціях", – зазначив він.

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Хлань вважає, що росіяни теж розуміють, що перелам настав. Свідчення цього, на його думку, є поспішні пропагандистські укази окупантів. Наприклад, про підготовку до проведення "референдуму", зокрема, про організацію виборчкомів на місцях. За словами депутата облради, цей "указ" має на меті радше підняти бойовий дух колаборантів і місцевих зрадників.

"Цей "документ" говорить тільки про одне – напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати. Адже ніякої пощади зрадникам, які становлять загрозу національній безпеці, бути не може", – повідомив Хлань.

Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300".

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