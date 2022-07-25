На Херсонщині вже настав переламний момент, регіон звільнять до вересня – Хлань

Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.
У Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ.
Про це заявив депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі одного з українських телеканалів.
"Можна сказати, що під час бойових дій стався перелам. Ми бачимо лідируючу позицію Збройних Сил України у своїх останніх бойових діях. Ми відкрито переходимо від оборонних дій до контрнаступальних", – каже Хлань.
За його словами, стратегічні кроки, які були зроблені ЗСУ по Антонівському та Дар'ївському мостах, зі знищення боєприпасів, командних пунктів, техніки в тилу ворога і по лінії зіткнення – це результати підготовчої роботи.
"Тепер вже питання в потужніших і точніших артилерійських ударах по лінії фронту та в зачищення росіян на зайнятих ними позиціях", – зазначив він.
Хлань вважає, що росіяни теж розуміють, що перелам настав. Свідчення цього, на його думку, є поспішні пропагандистські укази окупантів. Наприклад, про підготовку до проведення "референдуму", зокрема, про організацію виборчкомів на місцях. За словами депутата облради, цей "указ" має на меті радше підняти бойовий дух колаборантів і місцевих зрадників.
"Цей "документ" говорить тільки про одне – напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати. Адже ніякої пощади зрадникам, які становлять загрозу національній безпеці, бути не може", – повідомив Хлань.
Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300".
Читайте також:
- Миколаїв та Одеса росіянам не по зубах: заступник командира 63-ї бригади ЗСУ розповів, завдяки чому тримаються міста
- "Тиснемо з кількох боків": Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон
- За що образився Путін і як може мститися: військовий експерт попередив про нову загрозу