На Херсонщині є влучання: в ОВА повідомили про наслідки ударів 12 керованими авіабомбами

Росіяни продовжують завдавати ударів по Херсонщині.
Від початку доби 21-22 жовтня по населених пунктах правобережжя, Херсонщині, росіяни випустили 12 керованих авіабомб. Під вогнем опинився і Херсон. Є влучання.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району", – сказав Олександр Прокудін.
Херсон також опинився під вогнем У місті зафіксовано влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.
Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ на лівобережній частині Херсонщини зуміли закріпитися в населеному пункті Кринки в п’ятницю, 20 жовтня.
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