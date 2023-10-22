Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині є влучання: в ОВА повідомили про наслідки ударів 12 керованими авіабомбами

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
252
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині є влучання: в ОВА повідомили про наслідки ударів 12 керованими авіабомбами

По населених пунктах правобережжя, Херсонщині росіяни випустили 12 керованих авіабомб

Росіяни продовжують завдавати ударів по Херсонщині. 

Від початку доби 21-22 жовтня по населених пунктах правобережжя, Херсонщині, росіяни випустили 12 керованих авіабомб. Під вогнем опинився і Херсон. Є влучання.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району", – сказав Олександр Прокудін.

Херсон також опинився під вогнем У місті зафіксовано влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ на лівобережній частині Херсонщини зуміли закріпитися в населеному пункті Кринки в п’ятницю, 20 жовтня. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
252
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація