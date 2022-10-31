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На Херсонщині за три хвилини ЗСУ збили два російських вертольоти Ка-52: подробиці

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На Херсонщині за три хвилини ЗСУ збили два російських вертольоти Ка-52: подробиці

Фото: Getty Images

Це вже третій за добу збитий вертоліт на півдні України.

Українські захисники у Бериславському районі Херсонської області в понеділок, 31 жовтня, за три хвилини збили два російських вертольоти Ка-52. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"31 жовтня, від 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні. 

"Падіння" російських вертольотів в Україні 

Українські захисники останнім часом все частіше збивають російські вертольоти. Зокрема на півдні України у понеділок, 31 жовтня, під час масованих ракетних ударів, окупанти хотіли бомбардувати українців ще і ударним вертольотом Ка-52. Його збили українські захисники. 

30 жовтня українські захисники на Харківщині також збили ворожий вертоліт, який летів бомбардувати Україну. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
768
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