На Херсонщині за три хвилини ЗСУ збили два російських вертольоти Ка-52: подробиці

Це вже третій за добу збитий вертоліт на півдні України.
Українські захисники у Бериславському районі Херсонської області в понеділок, 31 жовтня, за три хвилини збили два російських вертольоти Ка-52.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"31 жовтня, від 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.
"Падіння" російських вертольотів в Україні
Українські захисники останнім часом все частіше збивають російські вертольоти. Зокрема на півдні України у понеділок, 31 жовтня, під час масованих ракетних ударів, окупанти хотіли бомбардувати українців ще і ударним вертольотом Ка-52. Його збили українські захисники.
30 жовтня українські захисники на Харківщині також збили ворожий вертоліт, який летів бомбардувати Україну.
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