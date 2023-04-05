На Херсонщині заборонили в’їзд родин з дітьми до населених пунктів через обстріли: перелік

В ОВА назвали перелік населених пунктів, де діятиме заборона на в’їзд з дітьми.

Родинам з дітьми заборонили в'їзд до населених пунктів Херсонської області, які постійно перебувають під обстрілами окупантів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Останнім часом спостерігається тенденція повернення родин до домівок. Це було б добре, якби вони поверталися до безпечних місць. Але проблема в тому, що вони повертаються до зони активних бойових дій", - наголосив Прокудін.

Рада оборони області вирішила заборонити в’їзд родин з дітьми через загрозу життю дітей внаслідок постійних ворожих обстрілів на територію населених пунктів: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Михайлівка, Гаврилівка, Золота Балка, Осокорівка.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила українцям на тимчасово окупованих територіях виїжджати до третіх країн. Такий заклик може бути пов'язаний з майбутнім контранаступом Збройних сил України.

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