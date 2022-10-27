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На Херсонщині затримали чотирьох колаборантів: змушували людей "голосувати" під дулами автоматів

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На Херсонщині затримали чотирьох колаборантів: змушували людей "голосувати" під дулами автоматів

Фото: Офіс Генерального прокурора

Зрадників заарештували без можливості внесення застави.

У Бериславському районі Херсонської області правоохоронців затримали чотирьох колаборантів. Підозрювані разом з окупантами змушували людей брати участь у так званому "референдумі" під дулами автоматів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Зрадники від 23 до 27 вересня 2022 року разом з озброєними росіянами ходили по будинках місцевих жителів із "бюлетенями" та урнами для голосування і змушували людей "голосувати" про відділення Херсонщини від України та входження регіону до складу Росії.

Після псевдоволевиявлення вони передали бюлетені так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку результатів.

Чотирьох зрадників затримали та взяли під варту без можливості внесення застави. Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Фейкові "референдуми" Путіна на території України

Російський диктатор Путін заявив про проведення фейкових "референдумів" на частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані. Окупанти "намалювали" нібито те, що українці хочуть приєднатись до держави-аресорки. 

Верховна Рада України офіційно звернулася до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів країн не визнавати так звані російські "референдуми" на захоплених українських територіях та визнати РФ державою-спонсоркою тероризму. Захід засудив фейкові "референдуми", зазначивши, що ніколи не визнає їхні результати. Після проведення псевдоголосування Україна подала заявку на вступ до НАТО, а президент Зеленський повідомив, що наша держава більше не домовлятиметься з окупантами.

Генасамблея ООН засудила дії Путіна та наголосила, що це рішення - незаконне. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2192
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