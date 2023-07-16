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На Херсонщині здетонував невідомий предмет: двоє хлопчиків отримали травми

На Херсонщині здетонував невідомий предмет: двоє хлопчиків отримали травми

На Херсонщині постраждали двоє дітей / Фото: Associated Press

У дітей - черепно-мозкові травми, контузії.

На Херсонщині двоє дітей постраждали унаслідок вибуху невідомого обʼєкту.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Інцидент трапився у селі Трифонівка. Там діти знайшли не вулиці невідомий предмет.

"Під час гри пристрій здетонував, унаслідок цього двоє хлопчиків 8 та 10 років травмувалися. У обох -  черепно-мозкові травми та контузії. 8-річна дитина також отримала ще й осколкові поранення тулуба, рук та опік ноги. Хлопчиків шпиталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога", - написав він.

Нагадаємо, у Херсоні загинув чоловік, який намагався самостійно розібрати боєприпас.

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