На Херсонщині здетонував невідомий предмет: двоє хлопчиків отримали травми

На Херсонщині двоє дітей постраждали унаслідок вибуху невідомого обʼєкту.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Інцидент трапився у селі Трифонівка. Там діти знайшли не вулиці невідомий предмет.

"Під час гри пристрій здетонував, унаслідок цього двоє хлопчиків 8 та 10 років травмувалися. У обох - черепно-мозкові травми та контузії. 8-річна дитина також отримала ще й осколкові поранення тулуба, рук та опік ноги. Хлопчиків шпиталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога", - написав він.

Нагадаємо, у Херсоні загинув чоловік, який намагався самостійно розібрати боєприпас.

Читайте також: