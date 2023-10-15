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На Херсонщині вибухнув ворожий склад БК: "Атеш" повідомляє про багато поранених і вбитих окупантів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Херсонщині вибухнув ворожий склад БК: "Атеш" повідомляє про багато поранених і вбитих окупантів

Детонація БК на Херсонщині / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Вибух пролунав 10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти РФ.

Неподалік від окупованої Іванівки Херсонської області здетонував склад боєприпасів 61 окремої бригади морської піхоти. 

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти за 3 км від н.п. ІВАНІВКА (Херсонська обл.) сталася детонація складу боєприпасів. Детонація довго не припинялася", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, внаслідок атаки по складу БК є десятки поранених і вбитих окупанти.

"АТЕШ" продовжує вести спостереження за військами Росії і місцями їх дислокації. Нічого не залишиться непоміченим", - наголошує партизанський рух. 

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
1382
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