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На Херсонщині ЗСУ підсмажують ворога: стало відомо, які склади та бази окупантів вже злетіли у повітря

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На Херсонщині ЗСУ підсмажують ворога: стало відомо, які склади та бази окупантів вже злетіли у повітря

Фото: Associated Press

Стало відомо, яка ситуація на Херсонщині станом на 15:00.

Українські захисники влучили у кілька баз окупантів у Херсонській області. Зокрема, палають БК росіян у Каховсбкому та Бериславському районах.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

 Так, за його словами, у Херсонській області станом на 15:00:

  • У Каховському районі детонація БК + палає техніка окупантів.
  • Також влучання у катери і переправу росіян.
  • Влучання в базу в районі Нової Каховки.
  • Влучання в БК у Бериславському районі. 
  • Влучання у склад БК в районі Високопілля.
  • Влучання в переправу в районі Дар‘ївки.

Зазначимо, обстановка на південному напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою ЗСУ. За повідомленням оперативного командування "Південь", тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. 

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