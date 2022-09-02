На Херсонщині ЗСУ підсмажують ворога: стало відомо, які склади та бази окупантів вже злетіли у повітря

Стало відомо, яка ситуація на Херсонщині станом на 15:00.

Українські захисники влучили у кілька баз окупантів у Херсонській області. Зокрема, палають БК росіян у Каховсбкому та Бериславському районах.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Так, за його словами, у Херсонській області станом на 15:00:

У Каховському районі детонація БК + палає техніка окупантів.

Також влучання у катери і переправу росіян.

Влучання в базу в районі Нової Каховки.

Влучання в БК у Бериславському районі.

Влучання у склад БК в районі Високопілля.

Влучання в переправу в районі Дар‘ївки.

Зазначимо, обстановка на південному напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою ЗСУ. За повідомленням оперативного командування "Південь", тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Читайте також: