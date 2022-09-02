На Херсонщині ЗСУ підсмажують ворога: стало відомо, які склади та бази окупантів вже злетіли у повітря

Стало відомо, яка ситуація на Херсонщині станом на 15:00.
Українські захисники влучили у кілька баз окупантів у Херсонській області. Зокрема, палають БК росіян у Каховсбкому та Бериславському районах.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Так, за його словами, у Херсонській області станом на 15:00:
- У Каховському районі детонація БК + палає техніка окупантів.
- Також влучання у катери і переправу росіян.
- Влучання в базу в районі Нової Каховки.
- Влучання в БК у Бериславському районі.
- Влучання у склад БК в районі Високопілля.
- Влучання в переправу в районі Дар‘ївки.
Зазначимо, обстановка на південному напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою ЗСУ. За повідомленням оперативного командування "Південь", тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.
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