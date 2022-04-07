На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ РФ, який їхав вбивати українців: відео

На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ РФ, який їхав вбивати українців: відео

Частина "асвабадітєлей" втекла.

У Херсонській області українські захисники розбили артилерійський підрозділ російських окупантів, який готувався вбивати мирних українців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. Нажаль частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - йдеться у повідомленні.

Також українські захисники опублікували відео знищення російських вбивць.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили особливо цінний трофей - це кілька одиниць техніки ППО російських окупантів.

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