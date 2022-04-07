Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ РФ, який їхав вбивати українців: відео

Дата публікації
Перегляди
8097
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ РФ, який їхав вбивати українців: відео

Частина "асвабадітєлей" втекла.

У Херсонській області українські захисники розбили артилерійський підрозділ російських окупантів, який готувався вбивати мирних українців. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. Нажаль частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники опублікували відео знищення російських вбивць. 

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили особливо цінний трофей - це кілька одиниць техніки ППО російських окупантів

Читайте також:

Волонтер з США Юрій Куц доправив в Україну бронежилетів на 130 тисяч доларів

Волонтер з США Юрій Куц доправив в Україну бронежилетів на 130 тисяч доларів
Наступна публікація