На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ РФ, який їхав вбивати українців: відео

Частина "асвабадітєлей" втекла.
У Херсонській області українські захисники розбили артилерійський підрозділ російських окупантів, який готувався вбивати мирних українців.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. Нажаль частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - йдеться у повідомленні.
Також українські захисники опублікували відео знищення російських вбивць.
Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили особливо цінний трофей - це кілька одиниць техніки ППО російських окупантів.
Читайте також:
- Треба демонтувати побудований газопровід "Північний потік-2" - Дуда
- У Мелітополі окупанти захопили видавничу компанію і під брендом видали свою агітаційну газету
- У Боромлянській громаді продовжують знаходити закатованих людей: яка ситуація у Сумах та області 7 квітня