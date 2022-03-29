На Херсонщині ЗСУ захопили як трофеї БМД-2, два танки і зенітну установку (фото)

За попередніми даними, техніка перебувала на озброєнні 56-того гвардійського десантно-штурмового Донського козацького полку.
Українські військові на Херсонщині успішно відбили атаку російських окупантів і захопили ворожу техніку.
Про це інформує угрупування військ "Південь".
"Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ "Південь", сьогодні в Херсонській області була успішно відбита атака ворога", — йдеться в повідомленні.
Наші захисники знешкодили БМД-2 (бойова машина десанту — Ред.). Також як трофей було захоплено два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М.
За попередніми даними, техніка перебувала на озброєнні 56-того гвардійського десантно-штурмового Донського козацького полку.
Нагадаємо, що "Укроборонпром" розпочав ремонт трофейних російських "Ураганів" та "Смерчів".
Раніше у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї.
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