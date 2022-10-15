На Херсонщині ЗСУ збили російський гелікоптер, який летів бомбити позиції українських військових - ОК "Південь"

Ситуація на півдні стабільно напружена, але контрольована.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ збили на Херсонщині ворожий гелікоптер, який летів бомбити позиції українських військових.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

За інформацією ОК "Південь", ситуація на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Сили оборони тримають вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій.

"Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує практику вогневих уражень наших позицій і територіальних громад, що прилеглі до фронту, із застосуванням авіації, ракетно-артилерійського озброєння і мінометів. Також продовжує завдавати удари дронами-камікадзе по тилових районах, намагаючись уразити об’єкти інфраструктури. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно проводить повітряну розвідку.

Додають, впродовж ночі над Миколаївською областю сили ППО збили 6 ворожих дронів, над Херсонщиною – 2, а над півднем Дніпропетровщини - 5. Безпілотник "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту, також знищений.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань, авіацією відпрацьовано 2 удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, на Херсонщині знищили російський гелікопт, який хотів завдати авіаційних ударів по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, на Херсонщині за голоси на "референдумі" окупанти пропонували "військову форму" на дітей.

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