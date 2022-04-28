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На Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів

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На Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів

Сергій Гайдай

У Херсонській області минулої доби українські військові знищили склади боєприпасів російських військ у Молодецькому та Великій Олександрівці.

Російські війська зазнають втрат і в інших місцях.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

Також ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.

"Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві - поблизу Олександрівки. Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

А у районі Нововоронцовки підрозділи ППО ЗСУ збили "Орлан-10".

За даними оперативного командування, загальні втрати ворога за добу склали 49 військових РФ та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння.

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Нагадаємо, що бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів.

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