На Херсонщині ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами

У гирлі Дніпра Сили оборони знищили три моторні човни з диверсійно-розвідувальними групами росіян.

Про це повідомила спікерка операційного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"За минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено – 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєного корабля", – сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що російські окупанти час від часу намагаються маневрувати між островів в гирлі Дніпра, збираючи інформацію про рух Сил оборони та намагаючись ротувати свій особовий склад.

Варто зазначити, що станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.

Читайте також: