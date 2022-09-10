На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів

В Бериславському районі Херсонської області Сили оборони півдня знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

Окупанти втратили 75 військових, дев'ять танків, дві гаубиці "Мста-Б" та вісім одиниць автобронетехніки.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, авіація ЗСУ завдала сім ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Раніше стало відомо, що за останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тридцять населених пунктів у Харківській області.

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