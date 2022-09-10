Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів

Дата публікації
Перегляди
1557
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів

Фото: Associated Press

В Бериславському районі Херсонської області Сили оборони півдня знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

Окупанти втратили 75 військових, дев'ять танків, дві гаубиці "Мста-Б" та вісім одиниць автобронетехніки.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, авіація ЗСУ завдала сім ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Раніше стало відомо, що за останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тридцять населених пунктів у Харківській області.

Колаборанти, Херсон, Крим, Донбас: Андрій Цаплієнко - про ситуацію на війні

Колаборанти, Херсон, Крим, Донбас: Андрій Цаплієнко - про ситуацію на війні

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація