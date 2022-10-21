На Херсонщину прибуло дві тисячі мобілізованих росіян: зведення Генштабу ЗСУ 21 жовтня

У Херсонську область до російських окупантів прибуло підкріплення у вигляді двох тисяч мобілізованих. Тим часом Збройні сили України відбили атаки ворога в районах п'яти населених пунктів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 21 жовтня.

Так, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля, щоб стримати дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог також не полишає спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу, 20 жовтня, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

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РФ обстрілює позиції Збройних сил України вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби російська армія завдала 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснила понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Для своїх злочинів окупанти використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, запустили понад 20 безпілотників іранського виробництва "Shahed-136".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;

– з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

– зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;

– з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.

противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

Відомо, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

До лікарні в Мелітополі Запорізької області прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого Силами оборони України.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ вважають, що російські окупанти можуть забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, а лишити мобілізованих. Таку думку висловив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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