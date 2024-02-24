На Херсонщину прибув російський підрозділ з темношкірих найманців з новою технікою – "Атеш"

До тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, прибули темношкірі російські найманці.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Так, за даними партизанів, загін прибув до міста 22 лютого. Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури. Координати: 46.626649,32.722924.

До тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, прибули темношкірі російські найманці. Координати / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів. Рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. Мабуть, є проблеми з мотивацією у росіян воювати за "рускій мір" в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як додали в "Атеш", особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону.

Нагадаємо, за даними партизанів, після "м'ясних штурмів" Авдіївки госпіталь у Севастополі забитий пораненими, а тіла везуть КамАЗами.

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