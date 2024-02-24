На Херсонщину прибув російський підрозділ з темношкірих найманців з новою технікою – "Атеш"

До Олешок прибув елітний підрозділ російських найманців.
До тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, прибули темношкірі російські найманці.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Так, за даними партизанів, загін прибув до міста 22 лютого. Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури. Координати: 46.626649,32.722924.
"Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів. Рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. Мабуть, є проблеми з мотивацією у росіян воювати за "рускій мір" в Україні", - йдеться у повідомленні.
Як додали в "Атеш", особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону.
Нагадаємо, за даними партизанів, після "м'ясних штурмів" Авдіївки госпіталь у Севастополі забитий пораненими, а тіла везуть КамАЗами.
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