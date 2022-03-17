На Херсонщину російські окупанти привезли "поліцію" з Кубані та анексованого Криму

За даними Генштабу, оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції.

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00 четверга,17 березня.

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"Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції", йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Херсоні окупанти зняли український прапор із будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

У Херсонській області мешканці голіруч виходять проти озброєних російських окупантів

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