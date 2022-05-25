На Херсонському напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність - Арестович

На Херсонскому напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність.
На правому березі Дніпра помітно поповнення живої сили ворога.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
“З великих змін - прискакали на правий берег Дніпра в районі Херсонської області. Поповнення ворога десь на 2,5 тисячі осіб. Мабуть, вони мають завдання вийти на межі області. Командування намагається виконувати, рухатись вперед”, - розповів Олексій Арестович.
Нагадаємо, що на Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українсько кордону в Брянській та Курській областях.
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