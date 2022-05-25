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На Херсонському напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність - Арестович

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На Херсонському напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність - Арестович

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

На Херсонскому напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність.

На правому березі Дніпра помітно поповнення живої сили ворога.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“З великих змін - прискакали на правий берег Дніпра в районі Херсонської області. Поповнення ворога десь на 2,5 тисячі осіб. Мабуть, вони мають завдання вийти на межі області. Командування намагається виконувати, рухатись вперед”, - розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, що на Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українсько кордону в Брянській та Курській областях.

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