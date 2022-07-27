На Херсонському напрямку партизани знищили групу окупантів та захопили їхню секретну документацію і мапу (фото)

На окупованих РФ територіях рух опору продовжує успішно виконувати завдання. Зокрема, на Херсонському напрямку партизани ліквідували групу рашистів та захопили їхню документацію та мапу.

Зазначається, що здобуті матеріали російських військових передадуть підрозділам Збройних Сил України.

Про ці приємні новини з окупованої Херсонської області повідомляє Центр національного спротиву.

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"Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ. Це лише частина захопленої документаці", - йдеться у повідомомленні.

На фото з документацією можна побачити умовні позначенні та шифри, які використовують окупанти на Херсонському напрямку. Окрім цього, представники руху опору здобули мапу з географічними позначеннями ворога.

Документація та мапа рашистів з Херсонщини (6 фото)

Нагадаємо, за даними оперативного командуванні "Південь", ЗСУ на півдні ліквідували понад 50 окупантів та знищили склад боєприпасів у Солдатському. У командуванні додають, що воєнна обстановка на південном уфронті напружена, динамічна, але контрольована силами оборони України.

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