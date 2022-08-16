На Херсонському напрямку українські артилеристи використовують техніку, яку вилучили у окупантів

Українські бійці, які воюють в напрямку Херсона, використовують техніку, яку вилучили у окупантів.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопці розповідають головний секрет своєї техніки – в них є різні гармати, але сьогодні взяли ту, що дісталася на гостинець від окупантів.

"Нас попереджають: якщо почнуть стріляти по нам, то рятуватися треба у зрошувальних каналах – вони тут всюди – раніше рятували південь від посухи", – розповідає кореспондентка.

За її словами, це особливість війни на півдні – зрошувальні канали стали інженерними загородженнями спочатки вони виступили як проттанкові рови, які не пропустили ворожі танки до миколаєва. Тепер вони використовуються як укриття, щоправда і нашими бійцями і нашими ворогами

Артилеристи пояснюють, що весь час змінюють позиції, іноді згадати, де вже були наші можна хіба по гільзах.

Нагадаємо, Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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