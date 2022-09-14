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Окупанти вертольотами доправляють боєприпаси: Арестович розповів про найбільш небезпечний спосіб постачання

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Окупанти вертольотами доправляють боєприпаси: Арестович розповів про найбільш небезпечний спосіб постачання

Скриншот з відео

Російські війська розпочали постачання гвинтокрилами.

Російські війська вживають найдорожчий і найнебезпечніший спосіб постачання - гелікоптерами.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович. 

"Російські війська розпочали постачання вертольотами. Військові люди розуміють, що це означає, а для цивільних роз'ясню: це найдорожчий і найнебезпечніший спосіб постачання. Це означає, що з переправами мають великі проблеми", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян по гідротехнічних спорудах у Кримому Розі, за якою стояли наміри ворога затопити місто.

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Дата публікації
Перегляди
2364
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