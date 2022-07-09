На Херсонському напрямку є успіх ЗСУ і він досить значний – Жданов

Українські військові мають успіх у просуванні на Херсонському напрямку і він суттєвий. Зокрема, за останню добу захисники дуже "пошарпали" російську армію, яка там обороняється.

Так, протягом 9 липня на Херсонському напрямку були знищені чотири ворожі склади боєприпасів і два командних пункти окупантів.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у ефірі свого YouTube-каналу.

"На Херсонському напрямку є успіх ЗСУ і він досить значний. Наші війська продовжують просуватися вздовж траси М-14, і ми намагаємося розвивати успіх, що у нас виходить. Плюс 49-та загальновійськова армія (Росії – ред.), яка обороняється на Херсонському напрямку, ми за останню добу дуже сильно її пошарпали", – розповів військовий експерт.

"Чотири склади боєприпасів і два командних пункти зі складу армії (РФ – ред.) сьогодні були знищені. Причому це не тільки HIMARS працюють, але і наша штурмова бомбардувальна авіація. Тут у нас є успіх", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, через контрнаступ українських війська місцева легітимна влада закликала жителів Херсонської області виїхати звідти або ж в іншому разі готуватися до бойових дій, тобто шукати укриття, запастися водою та їжею.

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