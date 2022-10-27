На Херсонському напрямку ЗСУ збили вертоліт та штурмовик росіян

Українські військові продовжують нищити російську авіацію.
На Херсонському напрямку ЗСУ вранці 27 жовтня збили ворожі вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
Так, 27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.
Близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що втрати окупантів у живій силі станом на 27 жовтня вже перевалили за 69 тисяч. Від 24 лютого до 27 жовтня українські військові також уже збили 271 ворожий літак та 249 гелікоптерів.
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