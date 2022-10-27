Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонському напрямку ЗСУ збили вертоліт та штурмовик росіян

Дата публікації
Перегляди
1019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонському напрямку ЗСУ збили вертоліт та штурмовик росіян

Фото: commons.wikimedia.org

Українські військові продовжують нищити російську авіацію.

На Херсонському напрямку ЗСУ вранці 27 жовтня збили ворожі вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Так, 27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.

Близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що втрати окупантів у живій силі станом на 27 жовтня вже перевалили за 69 тисяч. Від 24 лютого до 27 жовтня українські військові також уже збили 271 ворожий літак та 249 гелікоптерів.

Читайте також:

Звернення Зеленського за 26 жовтня: енергетика, жорсткі бої, збитий російський вертоліт

Звернення Зеленського за 26 жовтня: енергетика, жорсткі бої, збитий російський вертоліт

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація