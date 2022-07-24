На Херсонщині окупанти створили спеціальні групи для зафарбовування української символіки

У Херсоні російські загарбники для зафарбовування української символіки створили спеціальні групи – осіб членів цих груп пропагандисти не показують.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи із нібито місцевої молоді, які поверх неї малюють триколори. Ось тільки чомусь на фото та відеоматеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закриті масками, або ж зйомка ведеться зі спини...", - йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, окупанти на Херсонщині влаштували справжнє полювання на українських патріотів, які фактично з перших днів окупації були змушені працювати у форматі підпілля.

"Їм настільки важливо придушити рух спротиву, що нанесення патріотичної символіки або жовто-блакитних стрічок і прапорів окупанти офіційно прирівняли до екстремізму, Оголошували нагороду за будь-яку інформацію про їхні дані та місцезнаходження, провели сотні обшуків по всій області за адресами реєстрації наших активістів та в реєстрі наших активістів облради", - зазначив він.

Нагадаємо, Арестович уточнив, що відбувається з оточенням окупантів на Херсонщині.

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