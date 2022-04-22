На Хмельниччині громади продовжують виходити зі складу Московського патріархату

На Хмельниччині громади продовжують виходити зі складу Московського патріархату

З початком війни Росії проти України збільшилася кількість громад, які вирішили вийти з Московського патріархату.

Не стала винятком і Хмельниччина. Релігійні громади продовжують приєднуватися до Православної церкви України.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Днями у селах Давидківці, Богданівці та Масівцях відбулися збори громад. На них вирішили, що парафії УПЦ Московського патріархату перейдуть до Православної церкви України.

У Давидківцях отець Олександр заявив, що Московського патріархату в селі не буде. Він закликав людей підтримати рішення щодо переходу церкви. Крім того, священослужитель засудив російського патріарха Кирила за благословення російської армії вбивати українців та висловив чітку позицію щодо війни.

У Богданівцях та Копистені громади також підтримали рішення щодо переходу парафії до ПЦУ. Отець Сергій, який є настоятелем церков у цих селах спочатку рішення громади підтримав, але потім відмовився залишати парафію УПЦ МП.

У Масівцях також ухвалили рішення переходу парафії. Проте отець Андрій не підтримав думку громади.

Як повідомлялося, в УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила. Московський патріарх відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України та проповідує доктрину "русского мира".

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