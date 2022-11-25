На Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні: Ізяслав та Білогір’я без світла

Хмельницька область - серед регіонів із найскладнішою ситуацією з електропостачанням.
Станом на вечір 24 листопада 2022 року без електропостачання залишалось 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах Хмельницької області.
Про це у своєму повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла Ізяслав та Білогір'я, сподіваємося під'єднати їх до ранку.
«Зараз маємо 35% потужності від потреби для області, тому критичну інфраструктуру маємо можливість під'єднати всю. Працюємо далі над поступовим підключенням населення. Відновлюємо нормальну роботу ХАЕС: перший блок виведено на потужність 500 МВт, другий - на мінімально контрольований рівень потужності», - йдеться у повідомленні.
Але 25 листопада все ще не буде можливості приєднати промисловість через відсутність потужності.
Енергетики продовжують працювати 24/7.
«Дякуємо їм за важку працю! Разом вистоїмо. Може, поки без світла, але точно без рашки», - резюмував український посадовець.
Знеструмлення Хмельниччини
23 листопада Хмельницький було знеструмлено повністю. Також без світла залишилися об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір. У місті під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
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