На Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні: Ізяслав та Білогір’я без світла

Станом на вечір 24 листопада 2022 року без електропостачання залишалось 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах Хмельницької області.

Про це у своєму повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла Ізяслав та Білогір'я, сподіваємося під'єднати їх до ранку.

«Зараз маємо 35% потужності від потреби для області, тому критичну інфраструктуру маємо можливість під'єднати всю. Працюємо далі над поступовим підключенням населення. Відновлюємо нормальну роботу ХАЕС: перший блок виведено на потужність 500 МВт, другий - на мінімально контрольований рівень потужності», - йдеться у повідомленні.

Також читайте Мер ще одного обласного центру закликав містян їхати до села: під час блекауту жити можна буде і у школах

Але 25 листопада все ще не буде можливості приєднати промисловість через відсутність потужності.

Енергетики продовжують працювати 24/7.

«Дякуємо їм за важку працю! Разом вистоїмо. Може, поки без світла, але точно без рашки», - резюмував український посадовець.

Знеструмлення Хмельниччини

23 листопада Хмельницький було знеструмлено повністю. Також без світла залишилися об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір. У місті під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте також:

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт