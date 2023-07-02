На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися в приватний будинок: погрожували зламати ногу чоловіку (відео)

На Хмельниччині працівники місцевої ТЦК зайшли до дому, намагаючись вручити чоловіку повістку. Все закінчилося сваркою та погрозами з боку воєнкомів.

Відповідне відео почало з’являтися в соцмережах.

На кадрах видно, як працівники ТЦК зайшли у будинок мешканця міста Деражня. Працівники військкомату заявили, що мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Чоловіка це обурило - він знімав інцидент на відео та намагався вигнати з помешкання воєнкомів. Натомість ті почали погрожувати йому “зламати ногу”.

“На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, споримо? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок”, - казав працівник ТЦК.

На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися до будинку чоловіка

Нагадаємо, що у Раді скоротили перелік осіб, які мають право на відстрочку.

Читайте також: