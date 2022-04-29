На Хмельниччині російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт

На Хмельниччині російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт

Російські окупанти завдали ракетного удару в Шепетівському районі Хмельницької області.

Росіяни поцілили в один із інфраструктурних об'єктів регіону.

Про це розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", - зазначив він.

За словами голови ОВА, пожежа ліквідована, наслідки влучення ліквідовуються. На щастя, жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та житловий будинок. Внаслідок влучення російської ракети постраждало 10 людей.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удару крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.

Також загарбники завдали ракетних ударів по Київській області.

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