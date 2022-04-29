На Хмельниччині російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт

Російські окупанти завдали ракетного удару в Шепетівському районі Хмельницької області.
Росіяни поцілили в один із інфраструктурних об'єктів регіону.
Про це розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", - зазначив він.
За словами голови ОВА, пожежа ліквідована, наслідки влучення ліквідовуються. На щастя, жертв немає.
Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та житловий будинок. Внаслідок влучення російської ракети постраждало 10 людей.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удару крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.
Також загарбники завдали ракетних ударів по Київській області.