На Хмельниччині російський агент шпигував за Силами оборони: який вирок він отримав

Його ціллю були транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

В Україні до 15 років в’язниці засудили російського агента, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, чоловік намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Його ціллю також були транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами ЗСУ та маршрути руху бойової техніки українських захисників.

За виконані завдання зловмисник отримував грош від своїх “кураторів” з ФСБ. Затримали його під час спецоперації на Хмельниччині.

Російським агентом виявися мешканець Донеччини, якого на початку повномасштабного вторгнення РФ дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ з позивним “Шеф”.

Після вербування він отримав псевдонім “Сірий” та, пройшовши інструктаж, за вказівкою свого “куратора” виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону. Зібрану інформацію російський агент передавав до ФСБ у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у Києві підприємець хотів вступити до школи "Армії дронів" і шпигувати за ЗСУ.

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