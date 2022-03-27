На Хмельниччині шахрай видурив у волонтера 4 тис. грн за "оренду" житла для переселенців

На Хмельниччині шахрай видурив у волонтера 4 тис. грн за "оренду" житла для переселенців

Поліція шукає шахрая.

У Красилові Хмельницької області шахрай видурив у волонтера чотири тисячі гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Хмельницької області.

Зазначається, що 47-річний місцевий мешканець займався пошуком житла для переселенців. Кілька днів тому знайшов оголошення про оренду помешкання на одному зі сайтів. Чоловік зателефонував за вказаним там телефоном і домовився про ціну житла.

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Згодом волонтер перерахував чотири тисячі гривень. Втім, після отримання коштів зловмисник перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження статтею "шахрайство". Поліція встановлює особу зловмисника.

Як повідомлялося, мешканець Києва сплатив 10 тисяч шахраям за "оренду житла" на Яремчанщині, що на Прикарпатті. Чоловік зателефонував за оголошенням в Інтернеті і домовився з “орендодавцем” про винаймання житла. Втім, після отримання коштів “власник помешкання” на зв’язок більше не виходив. Оголошення в Інтернеті було видалене.

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