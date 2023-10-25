Хмельниччину вночі атакували дрони: що відомо про наслідки

Вночі проти 25 жовтня Росія четверту добу поспіль атакувала Хмельниччину безпілотниками під час повітряної тривоги. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли на регіон. Втім, уламки наробили шкоди.

Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Вже четверту добу поспіль ворог атакує Хмельниччину. Щиро дякуємо нашим силам ППО за оборону", - йдеться у його дописі.

За словами Тюріна, у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. Втім, у Шепетівському районі внаслідок уламки дронів впали на території об'єкта критичної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на тепер за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями", - наголосив представник ОВА.

Міський голова Славути Василь Сидор також повідомив про наслідки нічної атаки на території громади. За його словами, є руйнування та постраждалі.

"Всі служби вже працюють, тепло, газ і воду ми будемо надавати. Допомагайте літнім людям, дітям, дотримуйтесь безпечних умов. Надається допомога людям, що постраждали", - сказав у зверненні Сидор.

Окрім того, за його словами, сьогодні, 25 жовтня, у громаді призупинили навчальний процес в освітніх закладах.

Як повідомлялося, на Хмельниччині повітряна тривога тривала від 01:09 до 04:46. ПС попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА. Під час тривоги на Хмельниччині вночі пролунали вибухи.

Читайте також: