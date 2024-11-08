На Хмельниччині вночі гриміли вибухи: влада повідомила про ситуацію

Вночі, 8 листопада, на території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає", — написав він.

Зазначимо, що повітряна тривога за ніч лунала двічі: від 01:40 до 02:49 та від 04:11 до 04:43.

Нагадаємо, росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі, є загиблі та постраждалі.

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