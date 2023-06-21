На Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт: що вирішив суд

У Хмельницькій області області засуджений до довічного позбавлення волі попросився на фронт, щоб захищати Україну, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.

Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Чоловіка 1998 року засудили за за чотирма статтями Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року): частин 5,6 ст. 19 (Співучасть), пунктів а, г ст. 93 (Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), ст. 69 (Бандитизм), ч. 3 ст. 155-6 (Незаконна торговельна діяльність). Тоді йому загрожувала смертна кара, проте 2000 року вирок йому замінили на довічне позбавлення волі.

Через 25 років засуджений вирішив оскаржити вирок суду. Він стверджував, що тоді слідчі не врахували його алібі. Також чоловік стверджував, що він не зміг реалізувати своє право на захист, оскільки він та його адвокат не брали участі у засіданні Верховного суду України.

Він звернувся до Ярмолинецького районного суду з проханням виправдати його або ж відправити справу на дорозслідування.

"На час розгляду цієї заяви у суді в Україні ввели воєнний стан – й засуджений звернувся до суду з клопотанням зупинити наразі виконання вироку та обрати йому запобіжний захід, який дозволить виконати громадянський обов’язок із захисту держави. Про готовність взяти його на поруки тоді ж заявила й одна з громадських організацій", - повідомили в апеляційному суді.

Прокурор заперечив перегляд справи, оскільки переконаний, що жодних нових обставин за цей час не було. За даними слідства, фінансово-господарські документи, які надійшли з Латвії й зберігалися в обласному архіві, не спростовують причетності засудженого до злочинів, які йому інкримінують. Також суд був переконаний, що в'язень реалізував своє право на захист.

"Ярмолинецький райсуд звернув увагу й на те, що скасування обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд розглядає виключно за клопотанням прокурора. Проте заявник – засуджений, а не обвинувачений, й до нього не застосовуються положення КПК, які регламентують процедуру обрання, зміни чи скасування запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

А тому чоловіку відмовили у задоволенні його клопотання та залишили вирок без змін. Це ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 23-річний житель Волинської області, який п'ять разів під час воєнного стану намагався перетнути кордон України, отримав штраф у розмірі 8 500 грн.

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