На Хмельниччині затримали агента РФ: встановлював маячок для удару по об’єкту "Укрзалізниці" (фото)

СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ, який допомагав РФ наводити ракети на об’єкт "Укрзалізниці".

У Хмельницькій області співробітники СБУ провели спецоперацію і затримали агента ФСБ, який допомагав Росії готувати ракетний удар по одному зі стратегічно важливих об’єктів "Укрзалізниці" на території регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадника затримали під час встановлення GPS-трекера біля заздалегідь визначеної окупантами цілі для наведення ракет на об’єкт "Укрзалізниці".

"За сигналами "маячка" ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого "куратора" з ФСБ", - розповіли в СБУ подробиці.

Співробітники СБУ на Хмельниччині.

GPS-трекер на об'єкті Укрзалізниці.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського" управління ФСБ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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