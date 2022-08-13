На Хмельниччині затримали організатора схеми, який продавали військову амуніцію та авто (фото)

Відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на $12 000.

На Хмельниччині правоохоронці затримали організатора схеми продажу гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Фігурант під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправлення на фронт – продав", - йдеться у повідомленні.

Ділка затримали 12 серпня під час продажу двох авто за $3600. Він також отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн.

"Раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам. Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на $12 000", - повідомили в поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 201-2 ККУ "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".

Нагадаємо, на Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ.

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