На Хмельниччині знешкоджено пів тонни вибухівки з російського "Іскандера": фото, відео

Ворожий снаряд сили ППО збили у Шепетівському районі під час чергової атаки РФ, небезпечна частина ракети не здетонувала, а впала поблизу одного із сіл.

Не Хмельниччині вибухотехніки знешкодили майже пів тонни вибухівки, яка не здетонувала, - вона була в ракеті "Іскандер М", випущеній окупантами.

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області в Facebook.

Ворожий снаряд сили ППО збили у Шепетівському районі під час чергової атаки країни-агресора. На щастя, небезпечна частина ракети не здетонувала, а впала поблизу одного із сіл Полонської територіальної громади. Втім, сама її наявність становила небезпеку для місцевих мешканців.

Вибухівку знешкоджено просто на місці падіння / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Завдяки професійним діям вибухотехніків та поліції пів тонни вибухівки було знешкоджено просто на місці падіння.

Місце, де вибухотехніки знешкодили вибухівку / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Зазначається, що усього від початку повномасштабного російського вторгнення спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП у Хмельницькій області вже здійснили понад 250 виїздів з метою нейтралізації залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує територію Хмельниччини.

Вибухотехніки поліції Хмельниччини знешкодили майже пів тони вибухівки з ворожої ракети «Іскандер М», яка не здетонувала З початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує Хмельниччину. #поліціяХмельниччини #вибухотехніки #вибухівка #поліція_на_війні Днями поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети «Іскандер М», яка містить майже пів тони вибухової речовини. Ворожий снаряд у Шепетівському районі збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців. В результаті професійних дій працівників поліції вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння. Вибухотехніки ГУНП в Хмельницькій області постійно беруть участь у розмінуванні деокупованих територій. Вони працювали і продовжують працювати на Київщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Миколаївщині. @читачі Опубліковано Поліція Хмельницької області Понеділок, 1 квітня 2024 р.

Нагадаємо, війська РФ частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, що розміщені на території анексованого Криму. Зокрема, тому часто лунають повітряні тривоги через загрозу балістики.

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