На Хмельниччині зранку пролунали вибухи: перші деталі 

Російські загарбники вранці, 28 листопада, знову атакували Україну дронами. Звуки вибухів чули на Хмельниччині. Там працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

З його слів, внаслідок збиття ударного повітряного об'єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

"Пожежі немає. Травмованих немає. Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною", - зазначив Тюрін.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42.

О 04:48 у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про те, що до Хмельниччини рухається група "Шахедів". Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 06:07.

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