На Гуляйпільському напрямку загострення: ворог штурмує малими групами

На Гуляйпільському напрямку суттєво загострилася ситуація — російські окупаційні війська активізували бойові дії в районі села Верхня Терса.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, спочатку противник здійснював інтенсивні обстріли із застосуванням артилерії та ударних дронів, після чого перейшов до спроб просування малими штурмовими групами.

Станом на зараз окупантам не вдалося закріпитися в самому населеному пункті, однак вони продовжують намагатися проникати до нього. З українського боку ведеться робота для недопущення закріплення ворога.

Верхня Терса має важливе стратегічне значення, адже розташована на перехресті кількох ключових логістичних шляхів. У разі її втрати українські сили можуть зіткнутися зі зниженням мобільності та маневреності оборони на підступах до Оріхова та Тернуватого.

Крім того, російські війська намагаються створювати плацдарми на західному березі річки Гайчур, щоб закріпитися та розвинути подальший наступ.

За оцінкою оглядача, метою противника залишається просування в напрямку Тернуватого та вихід у бік Новомиколаївки, а також спроба флангового обходу Покровського.

Гуляйпільський напрямок нині залишається одним із найінтенсивніших на всій лінії фронту.

